3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
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3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2

3. Lig 2. Grup 31. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği sahasında Yozgatspor'a 2-0 mağlup oldu.

3. Lig 2. Grup 31. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği sahasında Yozgatspor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Darıca İlçe

Hakemler: Emre Bulut xx, Eren Öksüzler xx, Serkan Öksüz xx,

Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik x, Mahmuthan Samet Acar x, Berat Eyüpoğlu xx, Baha Kısacık x, Ahmet Özer xx, Selman Sevinç x (Furkan Akın dk. 77 x), Onuray Köse x (Emre Alan dk. 46 xx), Yusuf Bildik x (Halil İbrahim Şagar dk. 74 x), Atakan Aybastı x (Alperen Can dk. 87 ?), Fahrettin Bıyıklı xx, Nebi Tiryakioğlu x (Faik Kartal Duran dk. 74 x)

Yozgatspor: Bilal Karataş xx, Yunus Emre Çubuker xxx, İsmail Dinçer xx, Beytullah Ersoy x (Ebubekir Taşkıngül dk. 63 x), Selim Öztürk xx, Boğtan Kızıltan xxx, Uğurcan Gülay xx, Cevatcan Ekinci xx, Akın Arıcan x (Okan Özdilek dk. 61 x), Hamdi Tayfun Yılmaz xx (Yiğitalp Kırcalı dk. 90+4 ?), Emir Akay xx

Goller: Yunus Emre Çabuker (dk. 36 pen.), Boğtan Kızıltan (dk. 74) (Yozgatspor)

Sarı Kartlar: Gürkan Hervenik, Selim Öztürk, Ebubekir Taşkıngül, Bilal Karataş - KOCAELİ

3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2
3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 Yozgatspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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