3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2
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3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2

3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1 mağlup oldu.

1 mağlup oldu.

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu

Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Halil Tolgahan Demir xx, Rüştü Muhammed Orcan xx

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç x, Sercan Uslu x, Rıdvan Aykan x, Melih İnan xx, Koray Baykara xx, Muhammed Enes Yılmaz xxx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 64 x), Sinan Morgil xxx (Mehmet Bağlı dk. 82 ?), Mehmet Tosun xx, Sefa Durmuş x (Ramazan Özkabak dk. 67 x), Tayfun Kırca xx, Muhammet Fatih Yıldırım x

Ofspor: Mızhat Burak Sarı xx, Gökdeniz Gür xx (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 66 x), Adnan Gülen xx (Mustafa Aydoğdu dk. 66 x), Muhammet Emre Kalkan xxx (Alptekin Öztürk dk. 84 ?), Onur Paksoy xx, Batuhan Calap xx (Şeyhmus Abdulkadir Aksu dk. 90+2 ?), Osman Şahin xxx (Miraç Türkyılmaz dk. 90+2 ?), Fikret Topaloğlu xxx, Volkan Can xxx, Barış Çiçek xxx, Ercan Saltık xx

Goller: Muhammet Enes Yılmaz (dk. 27) (Belediye Derincespor), Koray Baykara (dk. 37 k.k.), Muhammet Emre Kalkan (dk. 79) (Ofspor)

Kırmızı kart: Rıdvan Aykan (dk. 90) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Mehmet Tosun (Belediye Derincespor), Batuhan Calap, Alptekin Öztürk (Ofspor) - KOCAELİ

3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Ofspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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