3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2
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3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2

11.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:31
3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2

0 mağlup oldu.

0 mağlup oldu.

Stat: Belediye Derince Doğal Çim

Hakemler: Yakup Bakır xx, Aykut Yılmaz xx, Coşkun Yalçın xx

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xxx, Rıdvan Aykan xx, Bertuğ Başdemir xx, Melih İnan xx (Sefa Durmuş dk. 46 xx), Koray Baykara xx, Mehmet Bağlı xx (Ramazan Özkabak dk. 76 x), Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 86 ?), Mesut Can Tunalı x, Sinan Morgil xxx (Kubilay Serbest dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx

Kızılcabölükspor: İlyas Türengül xx, Kadir Kurt xx, Mustafa Altun xxx (Can Bayırkan dk. 78 x), Ozan Şamiloğlu xx, Hayrettin Cengiz xx, Ümit Hatipoğlu xx, Ömürcan Yıldırımlı x (Şefik Can Erel dk. 58 xxx), Alpay Eroğlu xx (Ertuğrul Yıldırım dk .78 ?, Alperen Kahraman dk. 83 ?), Atalay Gürel xx, Hamit Bayraktar xxx, Abdullah Altıntaş xx

Goller: Mustafa Altun (dk.70), Şefik Can Erel (dk. 90) (Kızılcabölükspor)

Kırmızı kart: Mesut Can Tunalı (dk. 30) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Genç (Belediye Derincespor) Kadir Kurt, Alpay Eroğlu, Hamit Bayraktar, Alperen Kahraman (Kızılcabölükspor) - KOCAELİ

3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2
3. Lig: Belediye Derincespor: 0 Kızılcabölükspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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