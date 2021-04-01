3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı
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3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT ÇAKIR - Haberler | 3. Sayfa

3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı Denizli'de 3 kadını fuhşa teşvik ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'de 3 kadını fuhşa teşvik ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise cinsel içerikli ürünler ve tüfek ele geçirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmalarının ardından H.O. ve A.C.'in 1'i yabancı uyruklu 3 kadını fuhşa teşvik ettiği, yer ve imkan sağladığı bilgisine ulaştı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 2 şüphelinin H.G., F.Y. ve S.Ş.'yi fuhşa teşvik ettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri H.O.'nun evine düzenlediği operasyonda 3 kadını ve H.O. ile A.C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve tüfek ele geçirildi.

3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı
3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı
3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı
3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT ÇAKIR

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