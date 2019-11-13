3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
13.11.2019 08:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:03
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye kayyum görevlendirildi.
Kaynak: Dunya.com