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3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

13.11.2019 08:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:03
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi

'ın Merkez ve Hazro, 'ın İdil ile 'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye kayyum görevlendirildi.

Kaynak: Dunya.com

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