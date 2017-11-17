3. Havalimanı Ana Terminal Binası Büyük Oranda Tamam

Yapımına hızla devam edilen ve ilk etabı 29 Ekim 2018 de açılması planlanan 3. Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi. Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı'nın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 29 Ekim 2018'de ilk etebanın açılması planlanan havalimanın son hali havadan görüntülendi. Görüntülerde, havalimanın ana terminal binasının son şeklinin ortaya çıktığı görülüyor.



Uçakların yanaşacağı montajı tamamlanan körük diye bilinen yolcu köprülerinin de büyük oranda yapıldığı ve ana terminal binasında kimi kısımlarda terminalin dış camlarının ile çatısının tamamlandığı görülüyor. Havalimanında çalışmalar devam ediyor.



(Mehmet Altunışık /İHA)