3. CEF Konferansı'nın konusu: Finans Piyasalarının Geleceği

Sabancı Üniversitesi'nin Akbank'ın desteğiyle oluşturduğu "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) uluslararası konferans serisinin üçüncüsü 28 Haziran Cuma günü Sabancı Center'da düzenlenecek.

Konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer yapacak.

"Finans Piyasalarının Geleceği" başlıklı konferansta da ulusal ve uluslararası konuşmacılar "Finans Piyasalarının Önündeki Zorluklar", "Gelişmekte Olan Ülkeler ve Ekonomik Görünüm" ve "Ulusların Düşüşü veya Yükselişi" başlıkları altında analiz ve öngörülerini paylaşacaklar.

Moderatörlüğünü Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in yapacağı "Finans Piyasalarının Önündeki Zorluklar" başlıklı panele ABN AMRO Bank Yönetim Kurulu Başkanı Tom de Swaan, JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Winfried Bischoff ve Harvard Business School'dan Dante Roscini konuşmacı olarak katılacak.

"Gelişmekte Olan Ülkeler ve Ekonomik Görünüm" panelde Türkiye'den ulusal ve uluslararası markaların temsilcileri yer alacak.

Konferansın son panelinde de "Ulusların Düşüşü veya Yükselişi" üzerine Massachusetts Institute of Technology'den, Ekonomi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş görüşlerini paylaşacaklar.



