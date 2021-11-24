3 bin 808 kadınla omuz omuza mücadele!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirde yaşayan kadın, erkek, çocuk tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlanması için 7 Mart 2021'de 2021 - 2024 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı politika belgesi olarak açıkladı. Türk siyaseti için atılan öncü adımla beraber İBB'deki mevcut ve gelecek yapılanmalar, bu belgede yer alan hedefler doğrultusunda çiziliyor. Tüm hizmet politikaları kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için planlanıyor. Bu kapsamda hızla hayata geçilen birimler bugüne kadar toplam 3 bin 808 ve beraberindeki 88 çocuğa verdiği desteği sürdürüyor. Kadın Destek Hattı (444 80 86) ile dört dilde kadınların şiddetin tüm türlerinden uzak bir yaşam sürmesi için çalışıyor.

İBB, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde çalışmalarıyla ilgili verileri ve attığı somut adımları açıklıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve kadınların şiddetten uzak yeni bir yaşam kurmasına katkı sağlamak için Kadın Destek Hattı, Kadın Danışma Birimi ve Kadın Dayanışma Evi'ni hayata geçiren İBB, kadınlara dönük çok yönlü çalışmalarına devam ediyor.

DÖRT DİLDE 7/24 DESTEK

Kadın Destek Hattı, şiddete maruz bırakılan ya da şiddete uğrama tehlikesi altında olan kadınların 7/24 yanında oluyor.Sosyal ve hukuksal danışmanlık hizmeti veren merkez; Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört dilde kadınların haklarını savunuyor. Türkiye genelinde bütün illerden çağrı kabul eden Kadın Destek Hattı'na gelen çağrılar şu başlıklarda sıralanıyor:

Psikolojik Şiddet yüzde 43

Fiziksel Şiddet yüzde 33

Ekonomik Şiddet yüzde 11

Israrlı Takip yüzde 0.2

Cinsel Şiddetyüzde 0,3

Başvurular sonucunda alınan taleplerin yüzde 38'ine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), yüzde 27'sine İBB Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi eliyle çözüm üretildi.Yüzde 19'u da kolluk kuvvetlerine hızlıca iletildi. Gelen çağrıların yüzde 16'sını oluşturan il dışından gelen taleplerle de Alo 183 Sosyal Destek Hattı ilgilendi.

Psikososyal Danışmanlık ve yüz yüze görüşme taleplerinin tamamı Kadın Destek Hattıtarafından karşılanarak görüşmeler sağlandı. Hukuksal danışmanlık taleplerinin de tamamı İstanbul Barosu Kadın Hakları Birimi ve Çocuk Hakları Birimi ve İBB Kadın Destek Hattı tarafından yapıldı.

PSİKOLOJİK, SOSYAL VE HUKUKSAL DANIŞMANLIK

Kadın Danışma Birimi, kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuksal danışmanlık hizmeti veren bir başka İBB birimi oldu. Merkez, şiddet bildirimi dışında talepleri olan kadınlara yönelik çok yönlü ve bütünlüklü mesleki çalışmalar yapıyor. Çalışmayı düşünenlerin iş bulmasına da yardım ediyor.

Toplam 2 bin 28 başvuru alan Kadın Danışma Birimi, hizmetlerinin yüzde 20'sini yüz yüze,yüzde 80'ini 444 80 86de hattına gelen çağrılarla verdi. İncelemeler sonucunda 123 Kadın, İBB Kadın Dayanışma Evi ve ŞÖNİM'e bağlı bir kadın sığınma evine yerleştirildi. Çocuklara yönelik ihmal ve istismar bildirimi sayısı da 61 olarak gerçekleşti. Bildirimler sonucunda İBB Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi'ne ve emniyet birimleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordine olunarak çocuklara güvenli ortamlar sağlandı.

KADIN DAYANIŞMA EVİ

Kadınlara ve varsa çocuklarının şiddetten uzak yeni bir yaşam kurmaları için hayata geçen Kadın Dayanışma Evi, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden destekleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. Toplamda 94 kadın ve 88 çocuğun hizmet aldığı birimde, bugüne kadar başvuru yapan kadınların yüzde 40'ı iş buldu ve ev tutarak yeni bir hayat kurdu. Kadınların yüzde 55'ine ücretsiz avukat desteği verildi.

Çocuklara verilen hizmetlerde ise 88 çocuğun yüzde 22'si Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kreşlerine, yüzde 17'si de okullara kayıt ettirildi. Çocukların yüzde 22'si oyun terapilerine dahil edildi.

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