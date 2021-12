3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

AYDIN (Habermetre) - Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen müzik dinletisi programına katıldı.

Battalgazi İlçesi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program öncesi Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ve Yeşilyurt Halk eğitim Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin yapmış olduğu eserleri inceleyerek bilgi aldılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle tüm engelli kardeşlerimizin Gününü kutluyorum diyerek konuşmasına başlayan Vali Aydın Baruş, "Engelli kardeşlerimizle birlikte olmak, onların yaşam sevincini paylaşmak bizlere her zaman sevinç ve mutluluk veriyor.

Sizlerin gözlerindeki umuda ve yaşam sevincine şahit olmak zorluklar karşısında mücadelemizde bizlere güç veriyor, azim kazandırıyor.

Bireyler olarak mutluluğumuzu ve gelecek beklentilerimizi etkileyen esas unsur hayata nasıl baktığımızdır.

Hangi koşul altında olursa olsun iyimserliği ve olumlu bakış açısını korumak mutlu yaşamın anahtarıdır.

Başarı ve mutluluğun önündeki asıl engel fiziksel eksikliklerimiz değil, kendi zihnimizde önümüze inşa ettiğimiz engellerdir.

İnsan toplumsal bir varlıktır, hayatın anlamı diğer insanlarla olan ilişkilerimizde gizlidir.

Hayatın zorlukları karşısında hiçbir insan tek başına mücadele gücüne sahip değildir.

Karşılaştığımız güçlüklerde ya ailemizin ya arkadaşımızın ya toplumun diğer bireylerinin ya da kamu otoritelerinin yardımına ihtiyaç duyarız.

Toplumdaki bireylerle birlikte yaşamayı anlamlı kılan, işte bu dayanışma ve yardımlaşma anlayışıdır.

Toplumumuzu oluşturan bireyler arasındaki bu yardımlaşma ve dayanışma kültürü hayata olumlu bakmamızı sağlar.

Toplumdaki diğer bireylere gösterdiğimiz hürmet ve anlayış aynı zamanda kendimize olan saygı ve değeri gösterir.

Birlikte hayatı paylaştığımız bazı bireyler hayat mücadelelerinde dezavantajlı duruma sahip olabilirler.

Önemli olan onların karşılaştığı güçlükleri toplum olarak hep birlikte göğüslemek, bugünkü ve gelecek hayatımıza dair umudumuzu ve sevincimizi paylaşmaktır.

Engellilerin sahip olduğu haklar ve onların hayata bakış açıları bir toplumun geleceğe ilişkin umudunu ve beklentilerini yansıtır.

Engellilere duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değer aynı zamanda kendimize saygımızı gösterir.

Engelliler için yaptıklarımızı aslında hem kendimiz için hem de toplumumuz için yaptığımızı unutmayalım.

Biz engellilerimizle birlikte güçlü bir milletiz.

Engellilerin hayata umutla bakmadığı, kendisini yalnız hissettiği bir toplumun yaşam sevinci, mutluluğu eksik olacaktır.

Engelli kardeşlerimize her an yaşama sevincini hissettirmek, ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine olan inancımızı hep birlikte paylaşmak, her alanda Türkiye'nin ileriye gitmesi için hep birlikte el ele olmak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur.

Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılması, sosyal hayatta ve günlük yaşamda etkin olarak yer alması için devletimiz, hükümetimiz çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir.

Bugün Malatya'da (1. 218) engelli vatandaşımız özel sektörde aktif olarak çalışma hayatının içinde yer almakta, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına çok önemli katkılar sunmaktadır.

Kamu kurumlarında(437) kardeşimiz engelli kadrosunda istihdam edilmekte, hayatını kazanmakta, vatandaşlarımıza hizmet etmektedir.

Malatya'da işverenlerimiz yasal olarak çalıştırmaları gerekenlerin üzerinde (72) engelli kardeşimize iş veriyor. Onlara iş imkanları sağlayan iş insanlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Diğer taraftan, bakıma muhtaç engellilerimiz için sağlanan imkanlar çerçevesinde, ilimizde(6. 183)engelli vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanmaktadır.

(686)Engelli çocuğumuz için aileleri, (7. 549) engelli vatandaşımızın ise kendileri olmak üzere toplam (8. 235) engelli maaş imkanından istifade etmektedir.

İlimizde engellilere yönelik hizmet veren (5) kuruluşumuzda (367)vatandaşımıza bakım hizmeti verilmektedir.

Malatya'da engelli kimlik kartı alan (22. 794) vatandaşımız, kendilerine ilgili mevzuatla sağlanan kolaylıklardan istifade etmektedir.

İlimizde engellilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren(31) Rehabilitasyon Merkezi'nde kayıtlı engelli sayısı (4. 078)'dir.

İlimizdeki engelli kardeşlerimizin eğitim imkanlarından yararlanması için devletimizin her türlü imkanı seferber edilmiş durumdadır.

Engelli Öğrencilerimize özel eğitim veren (17) Kurumda (843) öğrencimiz özel eğitim almakta, (304) öğretmenimiz bu eğitim faaliyetlerinde çalışmaktadır.

(843) engelli öğrencimiz (49) taşıma merkezi okula devletimizin sağladığı imkanlarla taşınarak, eğitim hakkından yararlanmaktadır.

Engelli kardeşlerimizin eğitim, sağlık ve bakım imkanlarının daha güzel mekanlarda sağlanması için gerekli çalışmalarımız sürmektedir.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığınca, her kademedeki öğrencilerimizin eğitim alabileceği Özel Eğitim kampüsü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İlimizde kurulması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Ağır Engellilerin günlük bakım ve eğitimlerini sağlayacak Gündüzlü Bakım Evi yapımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Engelli kardeşlerimize Merkezi Hükümet tarafından sağlanan bu imkanlar yanında, onların sosyal hayata aktif olarak katılımlarını ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri güçlükleri aşmalarını sağlamak için yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmalar da büyük önem taşımaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz tarafından yollarda, kaldırımlarda, diğer sosyal kullanım alanlarında engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan düzenlemeler onların hayatını kolaylaştırması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Yine engelli vatandaşlarımızın günlük sosyal ve sportif aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla belediyelerimiz tarafından açılan sosyal yaşam merkezleri engellilerimizin toplumsal hayata katılımlarına olumlu katkılar sunmaktadır.

Diğer taraftan, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından, fiziksel engelli kardeşlerimizin sağlık kuruluşlarına sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlamak, sportif ve kültürel etkinliklere erişimine yardımcı olmak amacıyla engelliler için özel olarak dizayn edilmiş ulaşım araçlarının temin edilmesi ve onların hizmetine sunulması da önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Bu çalışmaların belediyelerimiz tarafından titizlikle ele alınarak, daha da yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlarda devlet olarak, sivil toplum olarak ve bireyler olarak daima kardeşlerimizin yanında yer almak, her konuda onlara destek olmak yaşama olumlu bakmalarına olumlu katkı sağlamak hepimizin görev ve sorumluluğudur.

Bir gün, kendimizin de, yakınlarımızın da benzer dezavantajlara maruz kalacağımızı unutmadan empati yapmak bu sorumluluğu sürekli hissetmemizi sağlayacaktır.

Sözlerime burada son verirken, tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine siz değerli misafirlere en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Program sonunda Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ve protokol müzik dinletisinin ardından koro ve eğitmenlere hediye ve plaket takdim ettiler.

Programa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, Kurum Müdürleri, Siyasi Partilerin Temsilcileri, Sivil Tolum Kuruluşlarının Başkanları, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

