29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı?

29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı?
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29 Mayıs Perşembe günü bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı?

29 Mayıs bankalar açık mı? Resmi tatil olup olmadığı merak edilen bu özel günde, kamu kurumları ve finans kuruluşlarının çalışma durumu araştırılıyor. Özellikle havale, EFT, kredi ve fatura işlemleri yapacak olan vatandaşlar, 29 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, 29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı? İşte detaylar...

29 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde bankalar açık olacak ve normal çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerdir.

29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs Perşembe bankalar kapalı mı?29 Mayıs bankalar açık mı?

29 MAYIS PERŞEMBE BANKALAR KAPALI MI?

Bu tarih, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüne denk gelmesine rağmen, resmi tatil kapsamında yer almadığı için bankalar faaliyetlerini sürdürecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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