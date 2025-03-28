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28 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart bugün ne oldu?

28 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart bugün ne oldu?
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28 Mart tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 28 Mart ne günü olarak kutlanır? 28 Mart'ta ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…

28 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 28 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 28 Mart tarihinde neler oldu? 28 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 28 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

28 MART TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

193 - Didius Julianus, Roma imparatoru oldu.

1802 - Pallas asteroiti, Alman astronom Heinrich Wilhelm Matthias Olbers tarafından keşfedildi.

28 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart bugün ne oldu?

1947 - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.

1970 - Kütahya'nın batısındaki Gediz yöresinde Gediz depremi meydana geldi.

2015 - Suriye İç Savaşı'nda İdlib Muharebesi sona erdi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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