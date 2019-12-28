28 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı
28 Aralık 2019 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:20 Aşk ve Mavi
04:20 Seviyor Sevmiyor
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?