27 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

27 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 27 Mayıs 2025 Salı Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 27 Mayıs 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:53 itibariyla yüzde 0,02 artarak 38,9529'dan işlem görüyor.

27 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARIEuro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,39 değer kaybıyla 44,1717'den işlem görüyor.

27 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARISterlin kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,29 değer kaybederek 52,7457'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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