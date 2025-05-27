27 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 27 Mayıs 2025 Salı itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:53 itibariyla yüzde 0,02 artarak 38,9529'dan işlem görüyor.

Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,39 değer kaybıyla 44,1717'den işlem görüyor.

Sterlin kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,29 değer kaybederek 52,7457'den satılıyor.