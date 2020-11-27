27 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti! Bugün Cuma kaçta kılınacak?
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27 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti! Bugün Cuma kaçta kılınacak?

27.11.2020 08:40 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:43
27 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti! Bugün Cuma kaçta kılınacak?

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Şimdi bazı illerimizde cuma ne zaman okunur onu paylaşalım. 27 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati nedir?

Cuma günü müslümanların bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki cuma namazı saat kaçta okunmaktadır? Cuma vakti ne zaman? İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da cuma namazı ezan vakti nedir? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti! Bugün Cuma kaçta kılınacak?27 Kasım Cuma namazı saat kaçta?

27 KASIM 2020 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

9 Ekim 2020 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 12:57

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İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:04

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:41

Bursa Cuma Namazı Vakti : 12:56

Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:50

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:43

Van Cuma Namazı Vakti : 11:59

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:14

Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:46

27 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti! Bugün Cuma kaçta kılınacak?

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır. Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

27 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti! Bugün Cuma kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dini konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekat Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

TÜM ŞEHİRLERİN NAMAZ VAKİTLERİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olmaktadır:

1.) Müslüman olmak

2.) Akıllı olmalı

3.) Ergenlik çağına gelmiş olmak

4.) Erkek olmak

5.) Hür ve serbest olmak

6.) Mukim olmak (misafir olmamak)

7.) Sağlıklı olmak

8.) Kör olmamak

9.) Ayakları sağlam olmak

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