250 Bin Düve Projesi İçin Başvurular 7 Mayıs'a Kadar

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, et ithalatını önlemek ve Türkiye bin büyükbaş dişi Hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi için 7 Mayıs tarihine kadar başvuru yapılabileceğini söyledi.

Üreticilerin ahırlardaki kapasitenin ortalama 15 başa tamamlanmasının hedeflendiği belirten Buluşan, "5 büyükbaş hayvanı olan üreticinin hayvan sayısına 10 baş hayvan daha eklenmesi sağlanacak. 15 hayvan bakacak ahırı ve istenilen kapasitesi varsa, ancak hayvancılık yapanlar alt yapısı olanlara düve verilecek. 3 yıllık bir proje bu yıl ki başvurular 7 Mayıs'a kadar Tarım Kredi Kooperatifi üyesi olunması gerekiyor. Başvuru tarihi süreci müracaat edilebilinir üreticiler Ziraat Bankasından ortalama 100 bin liralık kredi kullanabilecekler. Kredi damızlık düve tedariği için ilk 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak üretici isterse kredinin yüzde 80'ni ile hayvan alımında yüzde 20 ile yem alımında kullanabilecekler" dedi.

Yem için de 18 ay vadeli işletme kredisi kullanabileceklerini de ifade eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan şunları söyledi:

"Üretici Avrupa ülkelerinden tedarik edilecek hayvanları veteriner kontrolünden geçtikten sonra kendisi seçebilecek. Üreticilere veterinerlik aşı ve küpeleme hizmeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilecektir. 300 baş koyun da olduğu gibi düve üretiminde yapılan bu proje il ilçe ayırt edilmeksizin üreticiliği gerçekten yapanlara verilmesi isabetli doğru bir karardır. Hayvanı görmeyen kişilere köyüne dönmesi adı altında verilmesi projeyi başarısız kılar hedefe ulaşılamaz. 2 yılda köyde sadece hububat üreticiliği yapıp 1 tane dahi hayvanı olmayan üreticilere de verilmesi biz üreticilerimizin geçmişimize kötüdür, maliyetlerin çok artması hiçbir ürün üreticisine alnının yerini kazandırmadığı gibi maliyetlerimizi de karşılamamaktadır. Bu nedenle çiftçimize verilen teşvikler her üründe olmalı Gıda Tarım ve hayvancılık bakanlığımızın havza çalışmasını benimsiyor biran evvel bütün ürün ve pazarlama sistemini çalıştırmalıyız. Bu sistemde üretici olanda, olmayanda üretim yapıyor fazla üretimle israfımıza işçilik, mazot gibi zirai girdilerini de ekleniyor. Biz çiftçilere her zorluğa rağmen üretmek zorundayız biz üretmezsek ülkemiz aç kalır. Üretemez hale gelen çiftçimize bu teşvikleri havza projesiyle gerçek üreticilerle acilen çalışılmalıdır." - ESKİŞEHİR