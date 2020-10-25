25 Ekim Pazar Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 85. bölüm Masterchef fragmanı!

MasterChef Türkiye 24 Ekim akşamı Kore yemeklerinin yapıldığı bir dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlığı kazandı ve eleme adayları belli oldu. Eleme gecesinin olacağı 25 Ekim fragmanı yayınlandı mı? Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

24 Ekim'de ekranlara gelen MasterChef son bölümünde dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı vardı. MasterChef'in ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar kuruyemişten ilham alarak yarıştı. Gecenin sonunda MasterChef'in bu haftaki tüm eleme adayları belli oldu. MasterChef'te eleme adayları belli oldu...

25 EKİM 85. BÖLÜM MASTERCHEF FRAGMANI

Masterchef'in 25 Ekim 2020 tarihinde ekranlara gelecek 85. bölüm fragmanı, televizyonda ekranlara geldi. Fragmanda görüldüğü gibi eleme adaylarının kıyasıya mücadele verdiği ve yoğun tartışmaların olduğu bir bölüm görülüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı alan Ebru, haftanın 2. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylamada 3. eleme adayı Emir oldu.

Tanya

Emir

Sefa

Esra

Berker

Uğur