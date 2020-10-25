25 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi
25.10.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:03
Gençlerbirliği (Yeni Malatya)16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker)BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker)BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.16.00 Takım Denizli'ye gidecek.17.00 Kafilenin kentte karşılanışı.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Adana Demirspor 13.30 Ankaraspor - Balıkesirspor16.00 İstanbulspor - Eskişehirspor16.00 Adanaspor - TuzlasporMİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde 2'nci hafta erteleme maçları oynanacak.RAFTİNGTürkiye Rafting Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışları Hakkari'de başlayacak. Şampiyonayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.BİSİKLETUluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan '2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası' Türkiye'de ilk defa Sakarya'da düzenlenecek.TENİS13.30 İstanbul Challenger TED Open'da tekler finali yapılacak.VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel)15.00 Solhanspor - Arhavi Voleybol (Karşıyaka)15.00 Haliliye Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (11 Nisan)16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Altekma (Cengiz Göllü)16.00 Afyon Belediye Yüntaş - Fenerbahçe HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)16.30 Halkbank - İnegöl Belediyespor (Başkent)18.00 Arkas Spor - Spor Toto (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)15.15 Galatasaray - Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)17.30 OGM Ormanspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ankara)-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)AVRUPA'DAN FUTBOL15.00 Zira - Karabağ (Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.00 Southampton - Everton (Cenk Tosun*)17.30 Wolfsburg - A. Bielefeld (Yunus Mallı)18.00 Cadiz - Villarreal (Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.45 RKC Waalwijk - Feyenoord (Orkun Kökçü)19.00 Nice - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz)20.00 Werder Bremen - Hoffenheim (Ömer Toprak)20.30 Getafe - Granada (Enes Ünal)22.00 M. Tel Aviv - H Be'er Sheva (Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi)22.15 Arsenal - Leicester (Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü*)22.45 Juventus - Hellas Verona (Merih Demiral - Mert Çetin)
23.00 Lyon - Monaco (Cenk Özkacar)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı