24 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
24 Ocak Cuma İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
24 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF,SÜKUNET,YÜCETEPE sk/ MAVİGÖL mah AKŞİT,CEYDA,DAĞDELEN,ERTÜRK,GÜLİŞAN,PEKER,TAHİR,TÜRKAN,YEŞİL YALI,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315169)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK,GÜLFİDAN,GÜZÜN ÇIKMAZI,HALK ,KARAKAYA,KARAKOÇAN ÇIKMAZI,KARBEYAZ ÇIKMAZI,KARINCA ÇIKMAZI,KASAP ÇIKMAZI,NURHAYAT ÇIKMAZI,ORKİDE,PAMUK,SAMET sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315232)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1.,10.CD,4,9.CD,AKASYA.,AKZAMBAK,BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,GECE SEFASI ÇIKMAZI,GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,GÜNDÜZ SEFASI ÇIKMAZI,MANOLYA*-,PAZI ÇIKMAZI,REYHAN.,TAŞKIRAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,TELGRAF ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,ÇAM.,ÇINAR. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314146)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2.,AYAZMA,BALABAN ÇIKMAZI,CAMİ ARKASI.,CEYHAN.,DÖNMEZ,KUMKÖY,NİŞANCI ÇIKMAZI,SEYHAN,SOĞUKSU ,TOPÇU.,ZEKERİYAKÖY,ÖZBALABAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314147)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992.,1993.,1994.,1995.,1997.,ŞEHİTLER sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315268)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKŞEMSETTİN,ALİ FUAT BAŞGİL,GÖKTÜRK,MOR MENEKŞE,PİLOT,ÖZGECAN,İLKNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314904)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GAMZE,GÜL,ÇEMEN,İKBAL,İKBAL ALT sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314186)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT,AYŞEGÜL,AZAD,CEVİZ,DOLGUN,DİNÇ,FUAR,FİLİZ,GAMZE,GÜLAÇAN,GÜLVEREN,GÜLİSTAN,KOZLU,UYSAL,ŞEKERPARE sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314952)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU,1.ÇAYIR,1.ÇİMEN,19 MAYIS,2.BURCU,2.FİDAN,2.YONCA,23 NİSAN,AKARBAŞI,ATATÜRK,DAR YOKUŞU,GÜZELCE,HAŞMET,KAPTAN,KEKİK,KIR YOKUŞU,NURDAN,TEKSEN,TEKİN,TUNCA,ÖMÜR,ŞEN sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315008)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1005.,1008.,1022.,1026.,1027.,1029.,1030.,1031.,1032.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316031)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN,ZAĞANOS PAŞA sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315247)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE,HARBİYE sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315250)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU,DEDEPAŞA,EMİN ALİ YAŞİN,FINDIKZADE,GUREBA HASTANESİ,KARAKEÇİLİ,KARAKOYUNLU,LÜTUFPAŞA,MOLLA GÜRANİ,NAKİBU'L-EŞRAF,OĞUZHAN,SARAY HAMAMI,SELİM SABİT,TURGUT ÖZAL MİLLET,UYGAR,YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ,ÇAĞANAK,İBRAHİM MÜTEFERRİKA,ŞAKRAK,ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk/ ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311604)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk/ GAZİ mah 1372.,1380.,1381.,1382.,1384/3.,1384/4.,1412.,1413.,1414.,1414/1.,1415.,1416.,1416/1.,1417.,1417/1.,1417/2.,1418.,1418/1.,1419.,1420.,1421.,1421/1.,1422.,1422/1.,1423/1.,1425.,KIBRIS,İSMETPAŞA sk/ YUNUS EMRE mah 1383.,1383/1.,1384.,1384/1.,1384/2.,1385.,1386.,1386/1.,1387.,1387/1.,1387/2.,1388.,1388/1.,1389.,1389/1.,1390.,1391.,1392.,1393.,1394.,1395.,1396.,1397.,1398.,1425.,ADEM YAVUZ,GAZİ CEBECİ,KIBRIS,İSMETPAŞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315999)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MERİÇ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316084)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ,MAHMUTBEY,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MEHMET AKİF ERSOY,MERİÇ,NİL,SAKARYA ,İNCESU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316086)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BOZDAĞ,CANDARLI,DEMİRCİ,DERYADİL,GEDİZ,GÜLDÜNYA,GÜNEŞLİ,KARLI,KIRCI,MEHTER,MEŞRUTİYET,PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK,PİRİNÇ,SANAYİ,SULUKUYU,TUNÇ,ÇAKIL,İNCİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319382)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893.,894.,895.,896.,897.,898.,899.,940.,OSMAN GAZİ,ÇARŞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317009)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1992.,1993.,1995.,2002.,2004.,2005.,FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885.,886.,887.,890.,915.,916.,917.,918.,919.,920.,921.,922.,923.,924.,930.,FATİH,ÇARŞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317008)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL,ADA,AKDENİZ,AKGÜL,AKPINAR,ALPARSLAN,ARABAYOLU,BAYRAK,CEMRE,DUYGU,GONCALAR,GÜLCE,KİREÇBURNU CAMİ,MEHMET ÇIKMAZI,NİDA,PROF. DR. AYKUT BARKA,RAİF BEY,SADE,SEFARET,TABYALAR,ÜLKER,ŞİRİNOĞLU sk/ TARABYA mah ACARLAR,ARABAYOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319320)