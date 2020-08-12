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23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı, Sapanca'da kampa girdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa giren 23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı, 5-6 Eylül'de Almanya'nın Duisburg kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı, Sapanca'da kampa girdi
12.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:46

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa giren 23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı, 5-6 Eylül'de Almanya'nın Duisburg kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Serdivan Esentepe'deki Kano-Kürek Tesisleri'nde kampa giren milli sporcular, çalışmalarına başladı.

Milli takım antrenörleri, antrenmanlar öncesinde teknik malzemeleri kontrol etti.

Milli sporcular, Sapanca Gölü'ndeki çalışmalarını 4 Eylül'e kadar sürdürecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yaptığı açıklamada, kamp alanında sağlık, temizlik ve güvenlik tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirterek, "23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı'mızı ilimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Almanya'daki şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı'nın kadrosunda sporcular Mervenur Uslu, Nigar Hatun Demiroğlu, Elis Özbay, Ebru Akınal, Didem Sürer, Enes Gök, Şefik Çakmak, Denizhan Aydın ve Samet Kaban ile antrenörler Yusuf Hikmet Oktar, Gökmen Kaya, Sonat Doğan ve Gökhan Aksoy yer alıyor.

Kaynak: AA

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