KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın son gününde sporcular 5 sıklette mücadele etti.

Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 77, 82, 87, 97 ve 130 kilolarda madalya müsabakaları yapıldı.

Kilolarında dereceye giren güreşçiler şunlar:

77 kilo: 1. Abdurrahman Kalkan, 2. Cengizhan Dağ, 3. Sahan Acar ve Abdulsamet Başar

82 kilo: 1. Samet Yaldıran, 2. Ali Hünç, 3. Duran Tosun ve Yusuf Gümüş

87 kilo: 1. Muhittin Sarıçiçek, 2. Nurettin Koç, 3. Emircan Aslan ve Doğan Kaya

97 kilo: 1. Mustafa Olgun, 2. Oğuz Kayar, 3. Muhammet Furkan Dursun ve Oktay Demir

130 kilo: 1. Fatih Bozkurt, 2. Atalay Aydemir, 3. Mehmet Can Koşar ve Muhammet Hamza Demir

Takımlar sıralamasında ise 161 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci, 106 puanla Kayseri Şekerspor ikinci ve 100 puanla Sakarya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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