KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde sporcular 10 sıklette minderde mücadele etti.

Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme ve yarı final, 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda madalya müsabakaları yapıldı.

Kilolarında dereceye giren güreşçiler şunlar:

55 kilo: 1. Ömer Halis Recep, 2. Emre Mutlu, 3. Kazım Tikence ve Adem Burak Uzun

63 kilo: 1. Sefa Yıldırım, 2. Ramazan Can Aktaş, 3. Azat Sarıyar ve Muhammed Acar

72 kilo: 1. Abdullah Toprak, 2. Ömercan Doğan, 3. Furkan Zırın ve Ramazan Eren Özyavuz

82 kilo: 1. Samet Yıldıran, 2. Ali Hünç, 3. Duran Tosun ve Yusuf Gümüş

97 kilo: 1. Mustafa Olgun, 2. Oğuz Kayar, 3. Muhammed Furkan Dursun ve Oktay Demir

Öte yandan şampiyonanın açılış seremonisi de gerçekleştirildi.

Törene Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay katıldı.

Kayseri Şeker desteğiyle düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Federasyonu Başkanı Eroğlu, güreş camiasını Kayserili güreşseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kayseri'de son derece başarılı bir organizasyon süreci yaşandığını belirten Eroğlu, "Bu turnuvayı Kayseri'de yapma kararı aldığımızda Hüseyin Akay Bey'i aradım ve o da ev sahipliği yapmaktan duyacağı memnuniyeti bize iletti. Ben buradan Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker'e teşekkür ediyorum. Müsabakaları izliyoruz ve gençleri gördükçe gelecek adına umutlandık. Kazasız belasız bir turnuva dileğiyle tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ve finallerle sona erecek.