23 Nisan'a Trampetli Kutlama

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Festival Parkı'nda devam eden kutlamada, şiirler okundu, çocuk koroları gösteriler sundu. Gösteriler sırasında Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, trampet çaldı.

Çocuklar, kendileri için oluşturulan stantlarda gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, yaptığı konuşmada, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Unutmayınız ki sizler bu ülkenin ve milletin geleceğini şekillendiren en değerli varlıklarımızsınız. Bugün burada sevincinizi ve coşkunuzu sizlerle paylaşan büyükleriniz, sizlerden araştıran, düşünen ve üreten bireyler olmanızı bekliyor. Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, sevgi ve saygı değerleriyle sizleri kuşatmayı öngören bir eğitim hedefliyoruz."

Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen kutlama programında anıta çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde, bir milletin düşmanlarına karşı tek bilek ve yürek olduğu tarih olduğunu anlattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Geleceğimizin mimarları, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımız; sizler bu güzel sıfatların yanında dün Çanakkale'de göğsüne dar gelen kocaman yüreklerinizle şehadete koşarken bugün de 15 Temmuz hain darbe girişiminde en genç şehidimiz olan 15 yaşındaki Halil İbrahim'in şehadete uzanan bedeninde bu ülkenin sarsılmaz bekası olduğunuzu bir kez daha ispatlamış oldunuz. Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Programda anaokulu öğrencileri dans ve jimnastik gösterileri, Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencileri de folklor oyunları sergiledi.

Kutlama programına Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kutlamalar, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, makamını Ziya Gökalp İlkokul 4. sınıf öğrencisi Sudenaz Güzel'e bıraktı. Güzel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'u telefonla arayarak okullarına fen laboratuvarı ve ana sınıfı için oyun alanı yaptırmasını istedi.

Vali Özkan, Sudenaz Güzel'in isteğinin takipçisi olacağını belirtti.

Daha sonra, Çakmakçı Sait İlkokulunda kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler dans gösterileri sundu, şarkılar söylendi.

Kutlama programına, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayramı 10 ülkeden ve 7 ilden gelen çocukların katılımıyla kutlandı.

Şanlıurfa Müzesi önündeki etkinlik, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Makedonya, Suriye, Romanya ve Gürcistan ile Şırnak, Mardin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'dan gelen çocukların katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından ülke ve illerden gelen çocuklar, yörelerine ait halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, Türk bayrakları sallayarak alanı "kırmızı beyaza" bürüdü.

Etkinliğe, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Malatya

Malatya'da kutlamalar, Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın çelenk koymasıyla başladı.

Malatya Valisi Ali Kaban'ın makamına Battalgazi Hasan Varol İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Kerem Buluş oturdu.

Buluş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'dan, şehitliği ziyaret edecek öğrencilere Türk bayrağı verilmesini istedi.

Ali Kaban yaptığı konuşmada, "Çocuklar gelecekte bu ülkeyi daha çağdaş bir dünyaya taşıyacak." dedi.

Kutlamalar daha sonra Yeşilyurt Begüm Kartal İlkokulunda devam etti. Törene katılan öğrenciler ile vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı programda yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de halk iradesinin tecelli ettiğini belirtti.

Milli Mücadele'nin yokluklar içinde yapıldığına işaret eden Tatlı, "Milli Mücadele büyük bir inançla başarıya ulaştı, millet iradesinin üzerinde bir güç olmadığını bütün dünyaya kanıtladı. Milli Mücadele'nin bu çetin yılları cumhuriyetin oluşmasına zemin hazırladı. Cumhuriyetin milli iradenin ortaya koyduğu anlayışla kurulduğu, çocuklara ve gençlere miras bırakıldığı unutulmamalı.Cumhuriyetin temel kaynağı milli egemenliktir. Bu egemenliği yarınlara taşıyan bugünün küçüğü yarının büyükleri çocuklarımızdır."ifadelerini kullandı.

Tatlı'nın konuşmasının ardından şiirler okundu, öğrenciler mehteran, semah ve farklı yörelere ait halk oyunları gösterileri sundu.

Kutlamalara Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Şerafattin Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ile protokol üyeleri katıldı.

Kilis

Kilis'te, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda devam etti.

Etkinlikler kapsamında, Vali Mehmet Tekinarslan makamını, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melda Erentaş ve Mustafa Karakuş'a devretti.

Melda Erentaş, ilgililerden Türk ve Suriyeli çocukların daha iyi kaynaşması için bazı festival ve şenlikler tertip etmesini istedi.

Vali Tekinarslan da okul, aile, öğretmen ve öğrenci dörtlüsünün özverili bir şekilde çalıştığını, bu durumun çocukların okul hayatına son derece olumlu yansıdığını söyledi.

Eğitimcilerin Suriyeli çocuklar konusunda ciddi bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Tekinarslan, onlara verilen değerin dünyaya verilen bir katkı olduğunu vurguladı.

Tekinarslan, "Bizler bu şekilde bu çocukları sahiplenmezsek belki bu çocuklarımız sadece menfaatlerini düşünen ve insanlığı hunharca kullanan başka ülkelerin ellerinde birer oyuncak olacaklar, belki de genç yaşta yok olup gidecekler. O yüzden bizim çocuklarımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın umudu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tekinarslan ziyaretine gelen çocuklara, Türk Milli Takımı forması hediye etti ve onlarla törene katılmak üzere 15 Temmuz Şehitleri İlk ve Ortaokuluna geçti.

Buradaki programda öğrenciler şiir okudu, tekvando gösterileri ve çeşitli oyunlar sergiledi.

Öğrencilerin koro halinde seslendirdiği şarkıların ardından "23 Nisan" konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Vali Mehmet Tekinarslan'ın yanı sıra, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Mili Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.