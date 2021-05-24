23 Mayıs Pazar Koronavirüs tablosu açıklandı! 23 Mayıs Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

23 Mayıs Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 23 Mayıs Pazar Koronavirüs Tablosu! 23 Mayıs Pazar Koronavirüs tablosu açıklandı! 23 Mayıs Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?