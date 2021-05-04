22.Gün iftar menüsü! 4 Mayıs Salı 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi ikinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini paylaşıyoruz!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi ikinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

22. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Havuç Çorbası

- Sulu Köfte Yemeği

- Salata

- Kızarmış Süt Dilimi

HAVUÇ ÇORBASI

Havuç Çorbası için gerekli malzemeler

-1 kavanoz kemik suyu

-3 küp şeker büyüklüğünde taze zencefil

-5 adet havuç

-2 diş sarımsak

-1 adet soğan

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 su bardağı su

- Tuz, karabiber, üzeri için krema

Havuç Çorbası yapılışı;

- Öncelikle yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında kavurun, havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

-Havanda dövdüğünüz sarımsak ve zencefilleri ekleyin, kemik suyu ve 2 su bardağı suyu ilave edin.

-Kaynadıktan sonra kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar pişirin. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin.

- Blender ile çorbanızı pürüzsüz bir karışım haline getirip, üzerini krema ve taze soğanla süsleyerek servis edebilirsiniz.

SULU KÖFTE YEMEĞİ

Sulu Köfte Yemeği için gerekli malzemeler

-1 adet kuru soğan

-3 diş sarımsak

-1 adet yumurta

-50 gram dana kıyma

-1,5 yemek kaşığı pirinç

-3 yemek kaşığı un

-1 tutam maydanoz

-1 çay kaşığı kimyon

-1,5 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

Pişirmek için gerekli malzemeler:

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 adet soğan

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı toz kırmızı biber

-1 çay kaşığı karabiber

Bulamak için:

-4 yemek kaşığı un

Sulu Köfte Yemeği yapılışı;

- Öncelikle köfteyi yapmak için soğanı bir kaba rendeleyin ve diğer köfte malzemelerini ilave ederek iyice yoğurun. Köftenin ele yapışan bir kıvamı olacaktır.

- Bir tepsiye köfteleri bulamak için un serpin. Köfte harcından minik toplar kopartarak bu unun içerisine atın.

- Her seferinde elini ıslatmanız gerekir.

- Köftelerin tamamını bitirdikten sonra tepsiyi ileri geri sallayın ve köftelerin una bulanmasını sağlayın.

- Şimdi yemeğini yapmak için soğan doğramaya geçin.

- Bir soğanı yemeklik doğrayıp, tencereye yağı alalım. Soğanları pembeleşene kadar kavurun.

- Salçayı da ekleyip kavurun.

- İçerisine 3 su bardağı sıcak su ekleyip, kaynamaya başladıktan sonra içine hazırlamış olduğunuz köfteleri atın.

- Köftelerin üstüne çıkacak kadar sıcak su ilave edin.

- Baharatları ekleyin.

- Altını kısıp yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

KIZARMIŞ SÜT DİLİMİ

Kızarmış Süt Dilimi için gerekli malzemeler

-2 yumurta sarısı

- 3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

- 2 yemek kaşığı

- 2,5 bardak süt

Kızarmış Süt Dilimi yapılışı;

- Bütün malzemeleri karıştırıp kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırın.

- Kalıba döküp biraz soğuduktan sonra buzdolabında 2 saat bekletin.

- Buzdolabından çıkardıktan sonra dilimleyerek yumurta sarısı sürün.

- 200 derece fırında 15-20 dakika (üzeri kızarana kadar) pişirin.

SALATA