22 Ekim Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!Resmi Gazete atamalar listesi!

Bugünkü Resmî Gazete'de; yeni atamalar, yönetmelik değişiklikleri, tebliğler ve mahkeme kararları dikkat çekiyor. 22 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan kararlar, kamu kurumları ve vatandaşlar açısından önemli düzenlemeler içeriyor.

RESMİ GAZETE BUGÜNKÜ KARARLARI NELER?

22 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete, yeni kararlar, yönetmelikler ve atama listeleriyle yayımlandı. Bugünkü sayıda yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Kamu kurumlarına dair atamalar, yeni kanun hükümleri ve çeşitli ilanlar Resmî Gazete'de erişime açıldı.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Yasama bölümünde, Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren kanunlara dair detaylar paylaşıldı. Yeni düzenlemeler, kamu yönetimi, ekonomi ve çeşitli sektörleri ilgilendiren yasal değişiklikleri içeriyor.

YÜRÜTME VE İDAREYE İLİŞKİN KARARLAR

Yürütme ve idare bölümünde; Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelik değişiklikleri ve bakanlıkların aldığı yeni idari tedbirler yayımlandı. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşlarda yapılan görev değişiklikleri de bu bölümde yer aldı.

RESMİ GAZETE ATAMALAR LİSTESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin atama kararları açıklandı. Bakanlıklar, müdürlükler ve diğer idari birimlerde yapılan atamalar Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde, yüksek yargı organlarına ait kararlar ve mahkeme hüküm özetleri yayımlandı. Bu kararlar, hukuki süreçler açısından önemli içtihatlar barındırıyor.

GÜNÜN İLANLARI VE DETAYLAR

Bugünkü sayıda ayrıca çeşitli kamu ve özel sektör ilanları, ihale duyuruları ve kamu personel alımlarına dair bilgiler bulunuyor. Vatandaşlar, 22 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tam metnine ve PDF versiyonuna erişerek detaylı bilgi alabiliyor.

