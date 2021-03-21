21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
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21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

21.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:21
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesine gelişi dolayısıyla düzenlenen 21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 524 kişinin katılımıyla tamamlandı.

Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesine gelişi dolayısıyla düzenlenen 21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 524 kişinin katılımıyla tamamlandı.

'Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım' sloganı ile düzenlenen 21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 524 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yarışın startlarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli verdi. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliği ile Anıt önünde gerçekleşen yarışlarda, yarı maratonda 320, halk koşusu 5 kilometrede ise 204 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Kabadayı, kadınlarda Aydemir

Yarı maratonda mücadele eden Bekirhan Kabadayı 1 saat 9 dakika 2 saniye ile birinci, Andrii Kuzminskyi 1 saat 17 dakika 33 saniye ile ikinci ve Ferit Tan 1 saat 19 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Esma Aydemir 1 saat 13 dakika 28 saniye ile birinci, Ceren Yılmaz 1 saat 24 dakika 9 saniye ile ikinci ve Rumeysa Çoşkun 1 saat 24 dakika 24 saniye ile üçüncü oldu.

Dereceye girenler ödüllerini Başkan Yücel'den aldı

Dereceye girenlere ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, ALTİD Başkanı Burhan Sili, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nazmi Zavlak ve yetkililer verdi. - ANTALYA

21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
21. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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