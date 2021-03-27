Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Norveç'le karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Ay-yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya geliyor. Norveç'teki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Milli takımımızda sakatlıkları nedeniyle Merih Demiral ve Zeki Çelik Malaga'ya götürülmedi. Maç öncesi son idmana katılmayan Ozan Kabak ise soğuk algınlığı nedeniyle Norveç'e karşı forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz