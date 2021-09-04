2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. İlk yarı gol bulamayan Ay-Yıldızlılar rakibin kilidini 54. dakikada Halil Dervişoğlu'yla açarken Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karamanla farkı açtı. Bu sonucun ardından A Milli Takım, 11 puanla grubunda liderliğini sürdürdü.