2022'de küçük işletmelerin e-ihracat payı artacak

ShipEntegra Kurucusu Ali Ceylan, Türkiye'de e-ticaret ve e-ihracat sektörlerinin hız kesmeden büyüdüğünü söyledi. Ceylan, "Bu sektörlerde 2021 yılında yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleşti. 2022 yılında da bu büyüme devam edecek. Bu sebeple özellikle KOBİ'ler bu ekosistemdeki fırsatları iyi değerlendirmeli. 2021 yılında e-ihracat pastasının yüzde 35'ini küçük işletmeler ve KOBİ'ler oluşturdu. 2022 yılında da bu pastadan daha büyük bir pay alacakları bekleniyor" dedi.

E-ihracat lojistiği ve yazılım hizmetleri veren ShipEntegra'nın kurucusu Ali Ceylan, e-ticaret ve e-ihracat sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Küçük ve büyük ölçekli firmaların yönünü e-ihracata çevirdiğini vurgulayan Ceylan, e-ticaret ve e-ihracatın büyüme konusunda birbirlerini desteklediğini kaydetti.

"E-İHRACAT, KALKINMA İÇİN İTİCİ GÜÇ HALİNE GELDİ"

Ceylan, "E-ihracat, Türkiye'nin kalkınması için itici güç haline geldi. E-ihracat ekosisteminin bu kadar hızlı ve istikrarlı büyümesinin sebeplerinin başında ödeme sistemi çeşitliliği, hava taşımacılığının gelişmesi ve yazılımsal çözümler geliyor" dedi.

"Ödeme sistemlerinin ve lojistik süreçlerinin yetersizliği yıllar boyunca e-ihracat sektörünün önünde büyük bir engel olmuştur" diyen Ceylan, "Bu ekosistemde hız ve kalite çok değerlidir. Hızlı teslimat yapamayan ve yaptıkları satışların ödemesini alma noktasında sorun yaşayan girişimciler motivasyonlarını kaybediyor. Bu sorunlara çözüm getiren şirketler ortaya çıkınca e-ihracat çok daha kolay ve her işletme için ulaşılır hale geldi" ifadelerini kullandı.

"E-İHRACAT PASTASININ YÜZDE 35'İNİ KÜÇÜK İŞLETMELER VE KOBİ'LER OLUŞTURDU"

Ceylan, e-ihracatta küçük işletmelerin ve KOBİ'lerin yerinin göz ardı edilemeyeceğine işaret ederek, "2021 yılında e-ihracat pastasının yüzde 35'ini küçük işletmeler ve KOBİ'ler oluşturdu. 2022 yılında da bu pastadan daha büyük bir pay alacaklarını söyleyebiliriz. Bu işletmeler yaygın olarak global online pazaryerleri aracılığı ile satış yapıyor. Özellikle Etsy Türkiye'de en çok satış yapılan pazaryerleri arasında yer alıyor. Şirketimizin derlediği verilere göre, Türkiye'de Etsy üzerinden satış yapan kullanıcı sayısı 2019 Ağustos itibariyle 10 bin 669 iken 2021 Ocak itibariyle bu rakam 19 bin 926'ya ulaştı. Son verilere baktığımızda ise 2022 Ocak ayında Türkiye'deki Etsy satıcı sayısı 54 bin 710'a ulaştı" dedi.

"TÜRK ŞİRKETLER E-İHRACATI KEŞFETTİ"

Ali Ceylan, "Bu rakamlara baktığımızda sadece Etsy verilerini incelediğimizde bile e-ihracatın yıllar içinde ne kadar büyüdüğünü görebiliriz. Ayrıca, bu rakamlar Türk şirketlerin e-ihracatı keşfettiğini gösteriyor" dedi.

"ShipEntegra'nın verileri ve ekosisteme ilişkin öngörüler değerlendirildiğinde e-ticaret ve e-ihracat sektörlerinin 2021 yılında yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleştiğini söyleyebiliriz" diyen Ceylan, 2022 yılında da bu büyümenin devam edeceğini; bu sebeple özellikle KOBİ'lerin bu ekosistemdeki fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

"HIZLI VE GÜVENLİ TESLİMAT, SEKTÖRDE KALICILIĞI ARTIRIR"

E-ihracat ve e-ticaret ekosistemini büyümesinde Covid-19'un etkisine de değinen Ceylan, şöyle devam etti:

"Pandemi, sanal dünyaya yeni bir soluk getirdi. Bu dönemde insanların internet üzerinden alışveriş yapma eğilimleri arttı. Hızlı ve kaliteli hizmet isteyen tüketici topluluğu ile birlikte Türkiye'de bu alanda hizmet veren kişi ve şirket sayısının oranında da ciddi bir artış meydana geldi. Uluslararası ekspres kargo taşımacılığı ve sipariş yönetimini kolaylaştıran yazılım hizmetleri de e-ihracatı destekliyor. Online ödeme sistemleri ve mağaza kurulumunda destek olan platformların da ekosistemin gelişiminde önemli katkıları var."

Ali Ceylan, geliştirilen çözümlerle birlikte e-ihracatın daha kolay bir sektör haline geldiğini kaydederek, "Küçük sermayelerle girilebilecek bu sektörde yeniliklere ayak uydurmak ve iş takibi yapmak gerekiyor. Geri kalan tüm süreçlerde destek olacak çok sayıda firma ya da platform bulunuyor. Bu noktada doğru firmalarla çalışmak büyük önem arz ediyor. Geliştirdiğimiz yazılım ve lojistik çözümleri ile tüm e-ihracat girişimcilerinin yanındayız. Yazılım hizmetimiz sayesinde sipariş yönetimini kolaylaştırıyoruz. E-arşiv faturaya kadar tüm süreçlerde e-ihracat firmalarına destek sağlıyoruz. Lojistiğin bu alandaki önemi tartışılmaz. Hızlı ve güvenli teslimat, sektörde kalıcılığı artıracaktır. ShipEntegra, tüm operasyonel süreçleri e-ihracat firmaları adına yöneterek, iş yükünün büyük bir kısmını alıyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi