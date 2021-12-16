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2022 AGİ rakamları belli oldu

2022 AGİ rakamları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asgari ücretin belirlenmesiyle yeni yılda maaşlara yansıtılacak AGİ ücretleri belli oldu.

Asgari ücretin belirlenmesiyle yeni yılda maaşlara yansıtılacak AGİ ücretleri belli oldu.

2022 yılı asgari ücret görüşmelerinden karar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak açıkladı. Asgari ücretin belli olmasıyla maaşlara yansıyacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplandı. Buna göre, bekar bir çalışan 402,46 lira, evli eşi çalışmayan 482,97 lira, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543,33 lira, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603,70 lira, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684,19 lira, evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684,19 lira, evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684,19 lira, evli eşi çalışan 402,46 lira, evli eşi çalışan 1 çocuklu 462,84 lira, evli eşi çalışan 2 çocuklu 523,21 lira AGİ alacak.

(İHA)

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