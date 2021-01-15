2021 Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbol severler Galatasaray kimle eşleşti, hangi takımla eşleşti merak etti. Peki ZTK 2021 Galatasaray çeyrek finalde hangi takımla eşleşti? Galatasaray çeyrek final maçı ne zaman olacak?