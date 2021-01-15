2021 Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?
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2021 Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?

15.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:21
2021 Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbol severler Galatasaray kimle eşleşti, hangi takımla eşleşti merak etti. Peki ZTK 2021 Galatasaray çeyrek finalde hangi takımla eşleşti? Galatasaray çeyrek final maçı ne zaman olacak?

2021 ZTK çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kura sonucunda Galatasaray çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Peki Galatasaray çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK GALATASARAY'IN ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Çekilen kura sonucunda Galatasaray çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

GALATASARAY - ALANYASPOR ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray - Alanyaspor çeyrek final maçı 9-10-11 Şubat günlerinden birinde oynanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV ekranlarında yayınlanıyor.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI? VAR SİSTEMİ GELDİ Mİ?

Maçlar tek maç üzerine oynanacak olup VAR sistemi bir sonraki maçlarda aktif olacaktır.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TÜM EŞLEŞMELER

Demir Grup Sivasspor - Fraport - TAV Antalyaspor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK

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