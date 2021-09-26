'2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası' Bursa'da yapıldı - Haberler Spor
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"2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası" Bursa'da yapıldı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca, Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneğinin ev sahipliğinde "2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası" Bursa'da düzenlendi.

BURSA (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca, Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneğinin ev sahipliğinde "2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası" Bursa'da düzenlendi.

Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki tesiste yapılan organizasyonun açılışında konuşan Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği Başkanı İsmet Büyükataman, yarışmaya katılan sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi.

Şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyduklarını aktaran Büyükataman, "Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun Türkiye genelinde pandemi şartlarında dikkate alarak muhtelif tarihlerde 6 yerde gerçekleştirmiş olduğu Rahvan at yarışları sonrasında finali Bursa'da yapıyoruz. Burası rahvan at yarışlarının Kırkpınarlılığına ev sahipliği yapacak. Bursa ve kulüp olarak böyle güzel bir organizasyonun ev sahipliğini üstlenmiş olmak bizim için onur vesilesi." diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, dünyada atlarla ilgili bir salgın olduğunu ve aşıların yapılmasını tavsiye etti.

Küçükmeral, 6 ilde yapılan elemelerin neticesinde finale kalan sporcuları tebrik ederek yarışmayı kazananları kutladı.

Konuşmaların ardından farklı kategorilerde yarışmalar düzenlendi.

2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası Bursa'da yapıldı

2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası Bursa'da yapıldı

2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası Bursa'da yapıldı

2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası Bursa'da yapıldı

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri
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Haber: '2021 Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası' Bursa'da yapıldı - Haberler Spor
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