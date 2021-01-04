2021 memur zammı ne zaman açıklanacak? 2021 memur zammı ne kadar?
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2021 memur zammı ne zaman açıklanacak? 2021 memur zammı ne kadar?

04.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:59
2021 memur zammı ne zaman açıklanacak? 2021 memur zammı ne kadar?

Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılan memur zammı ne kadar? Memur zammı ne zaman belli olacak? Memur zammı nasıl belirlenir?

Yılda iki kere yapılan memur zamlarında polis, hemşire, öğretmen ve imamların zamları ne kadar? 2021 memur zammı ne zaman açıklanacak? 2021 memur zammı ne kadar?

2021 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN?

Memur emeklisi ve memurların yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak yüzde 0.62 farkı çıktığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.62 olma ihtimali duruyor. Memur maaş zammının açıklanması için son olarak 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Peki memur zamları nelerden etkileniyor? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

2021 MEMUR ZAMMI NE KADAR?

YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 oranında zam alacak.

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