2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 2. tur eşleşmeleri! Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? Hangi takım kimle eşleşti?

Avrupa Voleybol erkekler turnuvasında 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Zorlu mücadeleler bugün başlıyor. 14 Eylül tarihinde ise çeyrek final maçları başlayacak. Peki, Türkiye kiminle eşleşti? Türkiye'nin 2. turdaki rakibi kimdir? Türkiye çeyrek finale çıkarsa kiminle eşleşir? 2021 CEVAvrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 2. tur eşleşmeleri, tarihleri ve takımlar hakkında bilgiler haberimizde...

2021 CEV AVRUPA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BİLGİLER

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Polonya'daki maçlar Gdansk, Katoviçe ve Kraków'da; Finlandiya'daki maçlar Tampere'de; Çek Cumhuriyeti'ndeki maçlar Ostrava'da ve Estonya'daki maçlar Tallinn'de oynanacak.

TÜRKİYE'NİN 2. TURDAKİ RAKİBİ KİM?

Milli takımımız C grubunu 3. sırada bitirdi. Bu duruma göre Türkiye bir üst turda Sırbistan ile eşleşti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Maç tarihi şöyle:

Sırbistan - Türkiye : 12 Eylül Pazar günü oynanacak.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Turnuvadaki 2. tur maçları ve tarihleri aşağıdaki gibidir: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Rusya - Ukrayna (11 Eylül - 18.30)

Polonya - Finlandiya (11 Eylül - 21.30)

İtalya - Letonya (12 Eylül - 17.00)

Hollanda - Portekiz (12 Eylül - 18.30)

Almanya - Bulgaristan (12 Eylül - 20.00)

Sırbistan - Türkiye (12 Eylül - 21.30)

Slovenya - Hırvatistan (13 Eylül - 17.00)

Fransa - Çek Cumhuriyeti (13 Eylül - 20.00)

2021 CEV Olası Çeyrek Final Eşleşmeleri:

Polonya - Finlandiya maçı kazananı ile Rusya - Ukrayna maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

Fransa - Çek Cumhuriyeti ile Slovenya - Hırvatistan maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

Hollanda - Portekiz ile Sırbistan - Türkiye maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

İtalya - Letonya ile Almanya - Bulgaristan maçı kazananı çeyrek finalde eşleşecek.

Milli takımımız 2. turda Sırbistan'ı yenerse çeyrek finalde Hollanda - Portekiz maçının kazananı ile eşleşecek.

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