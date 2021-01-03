2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi
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2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

03.01.2021 22:00 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:26

YouTube'da yayın yapan Tekmoloji Film-Dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, 2020 yılı içinde yayınlanan en iyi 10 dizi önerisini paylaştı. İşte 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 dizi.

2020 senesi topluca eve kapandığımız ve alışkanlıklarımızın değiştiği bir yıl oldu. Bu izole zamanlarda hepimizin imdadına yetişen yegane şey ise dijital platformlarda yayınlanan dizilerdir. Film ve sinema anlamında zayıf bir yıl geçirdik ama diziler hala bizi şaşırtmaya, eğlendirmeye ve hüzünlendirmeye devam ediyor. İşte 2020'de usta hikaye anlatıcılardan çıkma, mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi.

1 - Better Call Saul

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

2 - Normal People

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

3 - I Know This Much Is True

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

4 - I Hate Suzie

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

5 - Tiger King

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

6 - I May Destroy You

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

7 - Ted Lasso

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

8 - How To With John Wilson

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

9 - Ramy

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

10 - Bir Başkadır

2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi
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