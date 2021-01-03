2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

YouTube'da yayın yapan Tekmoloji Film-Dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, 2020 yılı içinde yayınlanan en iyi 10 dizi önerisini paylaştı. İşte 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 dizi.

2020 senesi topluca eve kapandığımız ve alışkanlıklarımızın değiştiği bir yıl oldu. Bu izole zamanlarda hepimizin imdadına yetişen yegane şey ise dijital platformlarda yayınlanan dizilerdir. Film ve sinema anlamında zayıf bir yıl geçirdik ama diziler hala bizi şaşırtmaya, eğlendirmeye ve hüzünlendirmeye devam ediyor. İşte 2020'de usta hikaye anlatıcılardan çıkma, mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi.

1 - Better Call Saul

2 - Normal People

3 - I Know This Much Is True

4 - I Hate Suzie

5 - Tiger King

6 - I May Destroy You

7 - Ted Lasso

8 - How To With John Wilson

9 - Ramy

10 - Bir Başkadır