2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi

2020 senesi topluca eve kapandığımız ve alışkanlıklarımızın değiştiği bir yıl oldu. Bu izole zamanlarda hepimizin imdadına yetişen yegane şey ise dijital platformlarda yayınlanan dizilerdir. Film ve sinema anlamında zayıf bir yıl geçirdik ama diziler hala bizi şaşırtmaya, eğlendirmeye ve hüzünlendirmeye devam ediyor. İşte 2020'de usta hikaye anlatıcılardan çıkma, mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi.

1 - Better Call Saul

2 - Normal People

3 - I Know This Much Is True

4 - I Hate Suzie

5 - Tiger King

6 - I May Destroy You

7 - Ted Lasso

8 - How To With John Wilson

9 - Ramy

10 - Bir Başkadır