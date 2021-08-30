2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.

İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.

Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
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