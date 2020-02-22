2020 Monster Notebook için dünyaya açılma yılı

22.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:12

Monster Notebook Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, Berlin'de yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacaklarını belirterek, "Dubai'de ofisimizin etkinliğini artıracağız. Avrupa'da marka bilinirliği ile ilgili çalışmalar yapacağız." dedi.

Yılmaz, AA muhabirinin marka ve sektörle ilgili sorularını yanıtladı.

Yüksek performanslı ve dayanıklı dizüstü bilgisayarları "oynayamadığınız oyun olursa ürünü iade alıyoruz" prensibiyle sunduklarını ifade eden Yılmaz, İpsos araştırmasına göre Monster Notebook'un Türkiye'nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markası olduğunu söyledi.

Yılmaz, satış sonrası müşterileriyle ilişkilerini asla koparmadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Satış sonrası hizmetler konusunda bir ekol haline geldik diyebiliriz. Oynayamadığınız oyun olursa ürünü iade alıyoruz. İlk 15 gün içinde eğer üründen memnun kalmazsanız iade edebiliyorsunuz. Ürünü kullansanız dahi ilk 15 gün iade edebiliyorsunuz. İsterseniz 15 gün boyunca sabahlara kadar oyun oynamış olun. Bizim için memnuniyet çok önemli kriter. Kullanım bir kereliğine olan bir şey değil. İnsanlar ömürleri boyunca bilgisayar kullanıyorlar.

Bir marka ile ilgili problem yaşadığı zaman güvenlerini yitiriyorlar. Biz her anlamda ürünümüzün arkasındayız. Ömür boyu bakım garantisi veriyoruz. Cihaz çalışıyor olduğu müddetçe 6 ayda bir bakım temizliği yapıyoruz. Kargo gönderim ve geri gönderim ücretlerini biz karşılıyoruz. 2006 yılında bizden bilgisayar almış müşterimizin dahi geçtiğimiz günlerde ürününün rutin bakımlarını yaptık ve geri gönderdik."

-"Yüksek performanslı bilgisayarlar üretiyoruz"

Sadece oyun tutkunlarını değil, çalışırken yüksek performansa gereksinim duyan herkese hitap ettiklerini hatırlatan Yılmaz, "Biz yüksek performanslı bilgisayarlar üretiyoruz. Bizim odağımızda gamer diye tabir edilen kitle var. Fakat bizim bilgisayarlarımız sadece oyun oynamak için kullanabileceğiniz bilgisayarlar değil. Mimarlık, tasarım, animasyon ve savunma sanayisinde kullanılabilecek düzeyde yüksek performans gösterebilecek bilgisayarlar üretiyoruz. Oyun bizim sahiplendiğimiz bir alan. Oyun bilgisayarı tanımı ile markamız özdeşleşmiş oldu." diye konuştu.

Yılmaz, hedeflerinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye oyun pazarı globaldeki gelişmeye de bağlı olarak bu sene yaklaşık yüzde 10 büyüme gösterdi. 800 milyon dolarlık bir hacmi geride bırakan Türkiye oyun pazarının 2022'de bir milyar doları aşması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de mağazalarımız var. Dubai'de bir ofisimiz var. Berlin'de yaklaşık bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda Avrupa'nın en büyük oyun ve deneyim mağazasını açacağız. Dubai'de ofisimizin etkinliğini artıracağız. Avrupa'da marka bilinirliği ile ilgili çalışmalar yapacağız. Yeni pazarlara giriş fırsatlarını değerlendireceğiz. 20 farklı ülkede marka tescil çalışmalarını yürütüyoruz."

Yılmaz, e-spor alanını çok önemsediklerini ve dünya genelinde bir çok turnuvaya sponsorluk desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA