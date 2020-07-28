2020 Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet: İl il bayram namazı saatleri
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2020 Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet: İl il bayram namazı saatleri

Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü ile başlamış olacak. Vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı saat kaçta araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il 2020 Kurban Bayramı namaz saatlerini duyurdu. İşte İstanbul bayram namazı saati...

2020 Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet: İl il bayram namazı saatleri
28.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:00

Diyanette yer alan bilgiye göre kurban kesiminden hemen önce kılınan bayram namazı için saatler belli oldu. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa bayram namazı saatleri ile 81 ilin Kurban Bayramı namazı saatleri haberimizde. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm ayrıntılar...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda bilgilendirerek yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

• ADANA Kurban Bayramı namaz saati 06:15

• ADIYAMAN Kurban Bayramı namaz saati 06:01

• AFYON Kurban Bayramı namaz saati 06:31

• AĞRI Kurban Bayramı namaz saati 05:39

• AKSARAY Kurban Bayramı namaz saati 06:17

• AMASYA Kurban Bayramı namaz saati 06:06

• ANKARA Kurban Bayramı namaz saati 06:19

• ANTALYA Kurban Bayramı namaz saati 06:33

• ARDAHAN Kurban Bayramı namaz saati 05:38

• ARTVİN Kurban Bayramı namaz saati 05:41

• AYDIN Kurban Bayramı namaz saati 06:43

• BALIKESİR Kurban Bayramı namaz saati 06:40

• BARTIN Kurban Bayramı namaz saati 06:18

• BATMAN Kurban Bayramı namaz saati 05:50

• BAYBURT Kurban Bayramı namaz saati 05:49

• BİLECİK Kurban Bayramı namaz saati 06:30

• BİNGÖL Kurban Bayramı namaz saati 05:51

• BİTLİS Kurban Bayramı namaz saati 05:45

• BOLU Kurban Bayramı namaz saati 06:23

• BURDUR Kurban Bayramı namaz saati 06:34

• BURSA Kurban Bayramı namaz saati 06:34

• ÇANAKKALE Kurban Bayramı namaz saati 06:45

• ÇANKIRI Kurban Bayramı namaz saati 06:15

• ÇORUM Kurban Bayramı namaz saati 06:10

• DENİZLİ Kurban Bayramı namaz saati 06:38

• DİYARBAKIR Kurban Bayramı namaz saati 05:53

• DÜZCE Kurban Bayramı namaz saati 06:24

• EDİRNE Kurban Bayramı namaz saati 06:41

• ELAZIĞ Kurban Bayramı namaz saati 05:56

• ERZİNCAN Kurban Bayramı namaz saati 05:53

• ERZURUM Kurban Bayramı namaz saati 05:46

• ESKİŞEHİR Kurban Bayramı namaz saati 06:29

• GAZİANTEP Kurban Bayramı namaz saati 06:06

• GİRESUN Kurban Bayramı namaz saati 05:55

• GÜMÜŞHANE Kurban Bayramı namaz saati 05:52

• HAKKARİ Kurban Bayramı namaz saati 05:40

• HATAY Kurban Bayramı namaz saati 06:13

• IĞDIR Kurban Bayramı namaz saati 05:35

• ISPARTA Kurban Bayramı namaz saati 06:32

• İSTANBUL Kurban Bayramı namaz saati 06:33

• İZMİR Kurban Bayramı namaz saati 06:45

• KAHRAMANMARAŞ Kurban Bayramı namaz saati 06:07

• KARABÜK Kurban Bayramı namaz saati 06:18

• KARAMAN Kurban Bayramı namaz saati 06:23

• KARS Kurban Bayramı namaz saati 05:37

• KASTAMONU Kurban Bayramı namaz saati 06:13

• KAYSERİ Kurban Bayramı namaz saati 06:11

• KIRIKKALE Kurban Bayramı namaz saati 06:17

• KIRKLARELİ Kurban Bayramı namaz saati 06:38

• KIRŞEHİR Kurban Bayramı namaz saati 06:15

• KİLİS Kurban Bayramı namaz saati 06:08

• KOCAELİ Kurban Bayramı namaz saati 06:29

• KONYA Kurban Bayramı namaz saati 06:24

• KÜTAHYA Kurban Bayramı namaz saati 06:32

• MALATYA Kurban Bayramı namaz saati 06:00

• MANİSA Kurban Bayramı namaz saati 06:43

• MARDİN Kurban Bayramı namaz saati 05:52

• MERSİN Kurban Bayramı namaz saati 06:18

• MUĞLA Kurban Bayramı namaz saati 06:42

• MUŞ Kurban Bayramı namaz saati 05:47

• NEVŞEHİR Kurban Bayramı namaz saati 06:14

• NİĞDE Kurban Bayramı namaz saati 06:16

• ORDU Kurban Bayramı namaz saati 05:57

• OSMANİYE Kurban Bayramı namaz saati 06:11

• RİZE Kurban Bayramı namaz saati 05:47

• SAKARYA Kurban Bayramı namaz saati 06:27

• SAMSUN Kurban Bayramı namaz saati 06:03

• SİİRT Kurban Bayramı namaz saati 05:47

• SİNOP Kurban Bayramı namaz saati 06:06

• SİVAS Kurban Bayramı namaz saati 06:03

• ŞANLIURFA Kurban Bayramı namaz saati 06:00

• ŞIRNAK Kurban Bayramı namaz saati 05:45

• TEKİRDAĞ Kurban Bayramı namaz saati 06:39

• TOKAT Kurban Bayramı namaz saati 06:04

• TRABZON Kurban Bayramı namaz saati 05:50

• TUNCELİ Kurban Bayramı namaz saati 05:54

• UŞAK Kurban Bayramı namaz saati 06:35

• VAN Kurban Bayramı namaz saati 05:40

• YALOVA Kurban Bayramı namaz saati 06:32

• YOZGAT Kurban Bayramı namaz saati 06:12

• ZONGULDAK Kurban Bayramı namaz saati 06:21

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