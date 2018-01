CARMEDYA.COM – Kia Detroit Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni haliyle ortaya çıktı.2019 Forte Sedanı hem tasarım hem de teknoloji anlamında önemli gelişmeler yaşamış.

2019 Kia Forte Detroit'te sahne aldı



Marka daha önce Stinger adında bir model üretmişti. Yine bu modele benzeyen bir tasarım ile Kia Forte ortaya çıktı. Model tasarım ve yakıt verimliliği anlamında önemli gelişmeler yaşamış. Otomobilde geriye doğru uzatılmış farlar dikkat çekiyor. Ayrıca çift parçalı ön ızgaraya sahip tampon, otomobili modern kılmış. Forte 4640 mm. uzunluğa, 1789 mm. genişliğe sahip. Otomobilin yüksekliği ise 1440 mm. İçeride Stinger modelinden detaylar yer alıyor. Gösterge taplosu, havalandırma ızgarası ve dokunmatik ekran bunlardan bazıları. Yeni Forte'nin ekranında, Apple CarPlay ve Android Auto gibi yazılımlarda yer alıyor.

Otomobilin kalbinde Atkinson Cycle teknolojisine sahip bir motor bulunuyor. 2.0 litrelik bu motor 147 HP güç üretiyor. 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilen model, 6.7 litrelik ortalama tüketim versine sahip. Tamamen yeni 2019 Kia Forte, bu sene ABD showroomlarına gelecek.

The post 2019 Kia Forte Detroit'te sahne aldı appeared first on Carmedya.