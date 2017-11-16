2018 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Kuleli Askeri Lisesi'ni Türkiye'nin gurur duyacağı bir müze haline getireceğiz. Anadolu toraklarında ne varsa İslam medeniyetine ait, İslam öncesi medeniyete ait ne varsa bunların sergilenmesini sağlayacak bit müze haline getireceğiz"

"Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin övünç projelerinden birisi olacak. hem mimarisiyle hem estetiğiyle hem fonksiyonelliğiyle, şehrin meydanıyla bütünleşen havasıyla, kapasitesiyle tam bir kültür merkezi olacak"

"Rami Kışlası'nda renovasyon ve restorasyon gerçekleşmesiyle İstanbul Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birine kavuşacak"

"Türkiye'nin kültür ve turizm potansiyelini yumuşak güç olarak kullanacağız" ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Kuleli Askeri Lisesi'ni Türkiye'nin gurur duyacağı bir müze haline getireceğiz. Anadolu toraklarında ne varsa İslam medeniyetine ait, İslam öncesi medeniyete ait ne varsa bunların sergilenmesini sağlayacak bit müze haline getireceğiz" dedi.

Bakan Kurtulmuş, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. 3. Turizm Şurası'nı Ankara'da gerçekleştirildiğini söyleyerek, sektörler ilgili temsilciler, meslekle ilgili kuruluşların, üniversitelerin şuraya katıldığını belirten Kurtulmuş, "Yeni dönemde turizm stratejimizle ilgili alanı önemsiyoruz. Yeni pazarların açılmasını önemsiyoruz. Türkiye2nin Çin, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere uzak doğu Asya ülkelerine açılımının sağlanması için özel bir gayret sarf ediyoruz. Bu ülkelerin her birisinde canlı ve yeni orta sınıf var. Sadece Çin'de 300 milyona yaklaşan birer yeni orta sınıf var. Çok ciddi alım gücü olan ve her türlü harcama yapma potansiyeli olan grup. Yeni ürünler oluşturmaktır. Sadece deniz, kum, güneş değil bunun dışında sağlık turizminden, yaşlı bakım turizmine, kongre, kış, yayla turizmine kadar çok sayıda farklı alanlarda yeni ürünler oluşturabiliriz. Ayrıca bu ürünleri komşu ülkelerle birlikte ortak paketler oluşturabiliriz, o görüşmeleri de yapıyoruz. Özellikle son yıllarda Türkiye'ye karşı başta batı ülkeleri giderek artan ön yargı var. Onun için biz turizm ve kültürü Türkiye'nin yumuşak gücü olarak kullanacağız. Siyasetin dili başka bir şey, turizmin dili başka bir şey. Türkiye'ye ilk dokuz ayda gelen Alman turist sayısı 3 milyonu geçmiştir. Geçen sene, bu sene Alman siyasetindeki Türkiye karşıtı söylemleri üst üste koysanız, 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'de tatilinizi geçirmeyin'kampanyalarına rağmen Almanların gelmiş olması turizmin ayrı bir dili olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kültür ve turizm potansiyelini yumuşak güç olarak kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün canlanmaya başladığını ifade eden Kurtulmuş, "2016 yılında Türkiye Avrupa'da altıncı ülke oldu. 2017 yılının ilk dokuz ayında verileri geçen sene ile karşılaştırdığımızda yüzde 28.7'lik bir artış gösterdi. 26.6 milyon kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Turizm gelirlerimizde ise yüzde 16.5 artış var. 20.2 milyar dolar oldu. Bu veriler böyle olursa, 31.4 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'ne ilişkin olarak Kurtulmuş, "Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin övünç projelerinden birisi olacak. Hem mimarisiyle hem estetiğiyle hem fonksiyonelliğiyle, şehrin meydanıyla bütünleşen havasıyla, kapasitesiyle tam bir kültür merkezi olacak. Sadece opera binası olmasının ötesinde konser salonlarıyla, sahneleriyle, küçük tiyatro sahneleriyle, konferans salonlarıyla, sinema salonlarıyla, oda tiyatrolarıyla, kültür sokaklarıyla yaşayan canlı bir kültür merkezi haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Rami Kışlası'nın İstanbul'un bekleyen projesi olduğu nu belirten Kurtulmuş, "Rami Kışlası'nda renovasyon ve restorasyon gerçekleşmesiyle İstanbul Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birine kavuşacak. Bu alanda 7 milyon kitabı barındıracak bir kütüphane olacak. Burası da sadece kütüphane olmayacak, canlı bir kültürel mekan olacak. Burası diyebiliriz ki kitap vadisine dönüşecek. Mücellethanesinden, mürekkebin nasıl üretildiğine, hatta kağıdın nasıl üretildiğine kadar kitapla ilgili ne varsa burada bunları bir arada tutan bir kitap vadisini oluşturacağız. Rami Kışlası'nın birinci etap uygulama işli tamamlanmıştır. Öncelikli fonksiyonlarımız tespit ederek, hizmete açmayı düşünüyoruz. İkinci bölüm ile ilgili ihale tamamlanmıştır. Bu ihale süreci bittikten sonra da üçüncü etap ihale sürecini başlatacağız" şeklinde konuştu.

Kuleli Askeri Lisesi'nin müze olacağını söyleyen Bakan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Binanın bir kısmı ulusal müze haline getirilecek. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na muvafakatini belirtti, Maliye Bakanlığı'nın tahsis işlemleri devam etmektedir. Bunun bir kısmı ise Milli Savunma Üniversitesi'nin kullanımında kalacak. Burada müze ile ilgili kimin ne birikimi varsa toplayacağız. Burayı Türkiye'nin gurur duyacağı bir müze haline getireceğiz. Anadolu toraklarında ne varsa İslam medeniyetine ait, İslam öncesi medeniyete ait ne varsa bunların sergilenmesini sağlayacak bit müze haline getireceğiz."

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "Restorasyon çalışmalarını hızlandırıyoruz. Bu müzeyi Türk ve Dünya Müzecilik tarihindeki önemini göz önünde bulundurarak, proje en kısa sürede bitirilecek. Şu anda 45 milyon liralık bir maliyetle projeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının 2019 yılında hizmete sunulacağını ifade eden Kurtulmuş, 2 bin 12 kişilik salonu ve 500 kişilik küçük salonun olacağını söyledi. Kurtulmuş, Seyahat Acentaları'na 565 milyon lira destek verildiğini kaydederek, 2018 yılında yüzde 41.6 arttırarak 800 milyon liraya çıkaracaklarını kaydetti. Kurtulmuş, 750 kişi veya üzerinde kruvaziyerlere 30 dolar destek verileceğini de sözlerine ekledi.