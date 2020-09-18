20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı
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20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı

Fiyatları her geçen gün artan ikinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı.

20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı
18.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:13

Fiyatları her geçen gün artan ikinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı. Fiyat artışını fırsat bilenler, 20 yaşın üzerindeki araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkardı.

İkinci el piyasasında fiyatların artmasıyla birlikte fırsatçılara gün doğdu. İkinci el araçların satıldığı internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, 20 yaşındasın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazıldığını görünce tepki gösterdi. Kuş serisi diye tabir edilen 20 yaş üzerindeki ikinci el otomobiller 145 bin liralara varan fiyatla satışa sunuldu.

İnternetten satılan araçların fiyatları artırdığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Vatandaşlar internetteki fiyatlara bakıp araç alamaya kalkmasınlar. Galericilere ve araba pazarlarına gitsinler. İnternetteki fiyatlar sun'i. Bütün fiyatların artmasına sebebiyet veriyorlar. Beğenmediğin serçe serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor. Böyle giderse araç fiyatlarında artış devam eder. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Çözmek için de milli bir duruş sergilemek lazım. Türkiye'de dolar bu kadar artmadı. Son 8 aydır fiyatlar yüzde yüz artış gösterdi" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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