20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? 20 yaş altı yasak ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlamalarında 20 yaş altı için özel uygulamaya gidildi. 20 yaş altı gençler, sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında araştırmalar yaparken en çok da 20 yaş altı yasak ne zaman bitecek ve 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? Sorularının yanıtlarını araştırdı.

Koornavrüsle mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasaklarında 20 yaş altı için de özel saatler belirlenmişti. 20 yaş altı gençler ise getirilen yasaklar hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi?20 yaş altı yasak ne zaman bitecek?

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni karar göre gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yeni genelgede bulunan " 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00¬16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak.

20 YAŞ ALTI YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Ne zaman biteceği konusunda resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.