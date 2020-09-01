20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. 60 alanda yapılan atamada en çok sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmeni atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün gerçekleştirilen törenle yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçlarını "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. 60 alanda atama yapılırken en çok ataması yapılan branş sınıf öğretmenliği ve din kültürü öğretmenliği oldu.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN 2 BİN 831 ATAMA YAPILDI

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831, din kültürü ve ahlak bilgisi alanından ise bin 801 kişinin ataması gerçekleştirildi. İngilizceden bin 739, ilköğretim matematik alanından bin 701, okul öncesi öğretmenliğinden bin 518, rehberlik alanından bin 373, türkçeden bin 300, özel eğitim branşından bin 118, fen bilimlerinden bin 26 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 93'E ULAŞTI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katıldı. Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu. Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırası sizlere emanet" dedi.