20,5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
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20,5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

13.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:27
20,5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

ADANA'da, çeşitli suçlardan 20,5 yıl hapis ve 82 bin 500 TL para cezasıyla aranan Arzu İzci (42), polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da, çeşitli suçlardan 20,5 yıl hapis ve 82 bin 500 TL para cezasıyla aranan Arzu İzci (42), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından 20,5 yıl hapis cezası ve 82 bin 500 TL para cezasıyla aranan Arzu İzci'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu İzci'nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Adresi belirlenen İzci, polis ekiplerince yakalandı. İzci, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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