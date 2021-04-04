2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 1250 sporcu katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 1250 sporcu katılacak

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Spor
2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 1250 sporcu katılacak

"Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz" temasıyla 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 2. Uluslararası İzmir Maratonu'na üst düzey atletlerin de aralarında yer aldığı 1250 sporcunun katılacağı bildirildi.

"Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz" temasıyla 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 2. Uluslararası İzmir Maratonu'na üst düzey atletlerin de aralarında yer aldığı 1250 sporcunun katılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 42 kilometre 195 metrelik yarış, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki Lozan Meydanı girişinden start alacak.

Koşucular, organizasyon kapsamında Alsancak Garı'nın önünden geçip, Altınyol üzerinden Bostanlı Vapur İskelesi'ne kadar gidip ilk dönüşü gerçekleştirecek.

Sporcular; Altınyol, Alsancak, Konak, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı istikametinde koşup Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki İzmir Marina'dan ikinci dönüşü yapacak.

10 kilometrelik yarış ise yine Lozan Meydanı girişinden saat 07.20'de başlayacak. Sporcular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktası ile aynı yerde bulunan bitiş çizgisine ulaşacak.

Yarışa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 1250 kişi katılacak.

Genel klasmanda ilk üçe giren sporculara sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak geri dönüşümlü malzemeden özel olarak üretilen kupalar verilecek. Genel klasman birincileri, 10'ar bin dolar para ödülü kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 1250 sporcu katılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:02:01. #1.14#
title