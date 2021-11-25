2 olayda 37 göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 olayda 37 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2 olayda 37 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaada açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunan askerlerince can sallarına bindirilip Türk karasularına itilerek denizin ortasında bırakılan göçmenlerin olduğu bölgeye intikal etti.

10 Haiti, 3 Senegal, 2 Burkina Faso, 2 Uganda, 2 Benin, 2 Mali, 2 Gana, 2 Sierra Leone, 1 Güney Afrika ve 1 Gine uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı'na getirildi.

Öte yandan 27 göçmenin gece saatlerinde Yunanistan'ın Kos adasına geçtiği, sabah ise Yunan polisince gözaltına alındıktan sonra karantinaya alınmak yerine limana götürüldüğü ve burada bota bindirilip denizde can sallarıyla Türk karasularına geri bırakıldığı öğrenildi.

Karaada açıklarındaki diğer göçmen olayında ise yine Yunanistan unsularının Türk karasularına ittiği lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Hamdi Yörür-İHA)

2 olayda 37 göçmen kurtarıldı

2 olayda 37 göçmen kurtarıldı

2 olayda 37 göçmen kurtarıldı

ALTIN VARAKLI KUR'AN VE İNCİL'E İNTERNETTEN MÜŞTERİ ARANIYOR

ALTIN VARAKLI KUR'AN VE İNCİL'E İNTERNETTEN MÜŞTERİ ARANIYOR

 'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: 'Bir yanım kırsal, bir yanım küresel'

'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: "Bir yanım kırsal, bir yanım küresel"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title