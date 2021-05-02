2. Lig: Vanspor FK: 3 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, konuk ettiği Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, konuk ettiği Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Mücahit Değermenci, Sabri Üstünel
Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, Barış Gök xx, Şiyar Kepir xx, Yakup Demir xx, Üzeyir Ergün xx, Sedat Komi xx (Muhammet Mahmut Emiri dk. 70 x), Abdulkadir Özdemir xx (Selim Kayacı dk. 81 ?), Oktay Aydın xx, Burhan Arman xx (Ali Say dk. 46 xx), Sedat Cengiz xxx, Ömer Yıldız xx (Utku Şen dk. 85 ?)
Karatay Termal 1922 Konyaspor: Bahattin Tuğrul Aygün xx, Nuri Emre Akşit xx (Mücahit Kaya dk. 66 xx), Ertuğrul Tekşen xx (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 81 ?), Abdulsamet Kaya x (Hüseyin Mert Uyanık dk. 46 xx), Serhat Kot xx, Selim Dilli xx, Ali Karakaya xx (Mert Dikici dk. 73 x), Kuban Altunbudak xx, Oğuzhan Eskiköy xx (Fuat Duran dk. 66 xx), Şener Kaya xx, Ekrem Kayılıbal xxx
Goller: Ömer Yıldız (dk. 26), Sedat Cengiz (dk. 31 pen.) (Vanspor FK), Abdulsamet Kaya (dk. 3 k.k), Ekrem Kayılıbal (dk. 78), Ekrem Kayılıbal (dk. 80 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Burhan Arman, Yakup Demir, Sedat Cengiz, Şiyar Kepir (Vanspor FK), Kuban Altunbudak (Karatay Termal 1922 Konyaspor) - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı