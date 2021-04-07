2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Celal Bayraklı xx, Ali Etlikci xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xxx, Mustafa Aydın xx (Burak Aydın dk. 65 xx), Ozan Kılıçoğlu xx, Murat Akgül xx (Pekin Köşnek dk. 46 x), Barış Can Öztürk xx (Tuğrul Yavaşçı dk. 46 x), Kubilay Eren Şahin xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 57 x), Hurşit Taşçı xx (Haktan Karabulut dk. 83 ?), Şevki Çınar xx, Fatih Çolak xx

Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener xx, Erbay Eker xx, Abdülkadir Akyıldız xx (Hakan Yılmaz dk. 87 ?), Üstün Bilgi xxx (İsmail Düzgün dk. 87 ?), Serhat Mermer xx, Hakan Yavuz xx, Ali Kucık x (Şerif Doğan dk. 32 xx, Batuhan Süer dk. 76 x), Mehmet Alaeddinoğlu xx (Furkan Polat dk. 76 x), Oğuzhan Yazıcı xx, Onur Karakabak xx, Volkan Altınsoy xx

Gol: Üstün Bilgi (dk. 2) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Tuğrul Yavaşçı (Sivas Belediyespor), Oğuzhan Yazıcı (Kırşehir Belediyespor) - SİVAS

2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 Kırşehir Belediyespor: 1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:58:48. #1.15#
title