2.Gün iftar menüsü! 14 Nisan Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur geçen gece yapıldı. Bugün 2021 yılının ikinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur geçen gece yapıldı. Bugün 2021 yılının ikinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
2.GÜN İFTAR MENÜSÜ!
- Terbiyeli Tavuk Çorbası
- Güveçte Kıymalı Sebze
- Yeşil Salata
- Şekersiz Kakaolu Puding
TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI
Terbiyeli Tavuk Çorbası için gerekli malzemeler;
-9 bardak su
-2 kalçalı but
-Dövülmüş sarımsak
-1 çay bardağı erişte veya şehriye
Terbiyesi için gerekli malzemeler;
-5 yemek kaşığı yoğurt
- ½ su bardağı su
-1 yumurta sarısı
-Yarım bardak su
-4 yemek kaşığı un
-1/2 limon suyu
-2 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı nane
- 2 kaşık tereyağı
Terbiyeli Tavuk Çorbası yapılışı;
- Tavuk butlarını yıkayın. Sonrasında düdüklü tencereye koyun.
- Butların üzerine 9 bardak su koyun, ocağa alın.
- Düdüklü öttükten sonra 20 dakika kaynatıp ocaktan alın.
- Etleri didikleyin ve tavuk suyunu süzüp tencereye alın.
- Kaynayınca erişteleri ve etleri ekleyin.
- 5-10 dakika kaynatın.
Afiyet olsun!
GÜVEÇTE KIYMALI SEBZE
Güveçte Kıymalı Sebze için gerekli malzemeler;
- 400 gr kıyma
- 1 tane soğan
- 2 tane patlıcan
- 2 tane kabak
- 2 tane patates
- 1 tane kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı salça
- tuz, kırmızı toz biber, karabiber
- kaşar rendesi
Güveçte Kıymalı Sebze yapılışı;
- Öncelikle soğan, salça ve kıyma tencerede kavrulur.
- Ardından sebzeler doğranır ve tencereye eklenir.
- Tüm malzemeleri kavurup tuz ve baharatları ekleyip tencerenin kapağı kapatılır.
- Kısık ateşte sebzeler kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir. (ben hiç¸ su katmadım, duruma göre siz katabilirsiniz.)
- Pişen yemek güveçlere paylaştırılır ve kaşar rendesi eklenir.
- 200 derecede kaşarlar kızarana kadar pişirilir.
Afiyet olsun!
ŞEKERSİZ KAKAOLU PUDİNG
İftar sonrası canınız tatlı istiyorsa hem sağlıklı ve hafif hem de lezzetli bir puding yapabilirsiniz. Üstelik yapması sadece 2 dakika sürüyor.
Şekersiz Kakaolu Puding için malzemeler;
- 1 tane küçük boy olgunlaşmış¸ Trabzon hurması
- 1 tane küçük boy muz
-1 tatlı kaşığı tahin
-1 tatlı kaşığı kakao
Şekersiz Kakaolu Puding yapılışı;
-Bütün malzemeleri blendırdan geçiriyoruz ve hazır.
Afiyet olsun!