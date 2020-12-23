2. el otomobil piyasasına pandemi etkisi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Galericiler Sitesi esnafı, 2. el otomobil piyasasının yükselişinde birincil etkinin pandemi olduğunu söyledi.

Kırşehir'de korona virüsle beraber ikinci el otomobil satışlarında da azalma yaşandı. Galerici Ercan Çetin, "Son 20-25 gündür piyasa durgun. Bu benim aracım sat diyenler var fakat bizim satışımız yok. Elimizde arabalar yığıldı. Fiyatların yükselişi ve düşüşü bizleri de haliyle mağdur ediyor" dedi.

Yeni yıl öncesi son günlerde araç satış ve alımlarında düşme olduğunu belirten Halil Vurucu ise, ikinci el araçlarda fiyatların korona virüs salgını ile yükselişe geçtiğini söyledi. Aracını satmak isteyenlerin yüksek fiyat taleplerinde olduğunu anlatan Sinan Güleç ise, "2. El piyasası gelen araç sahiplerinin yüksek fiyat istemesinden kaynaklı. Aracını satmak isteyen kişi 50 liralık aracına piyasanın yüksek olmasını fırsat bilerek 2 katı fiyat istiyor. Bu nedenle otomobil alım satımları yükseldi" diye konuştu.

Yeni yıl öncesi otomobil almak isteyen Emrah Şahan adlı vatandaş ise 15- 20 gündür araç aradığını fakat elinde olan para ile istenilen fiyatlarda araç bulamadığını ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı